 Justicia amplía detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil: Formalización tiene nueva fecha - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 15:44

Justicia amplía detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil: Formalización tiene nueva fecha

La justicia determinó extender el plazo de la detención de los cuatro arrestados.

La justicia determinó ampliar la detención de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, a quienes se les acusa de la desaparición y presunta muerte de la dirigenta mapuche en noviembre de 2024.

De esta manera, la formalización quedó fijada para este jueves 15 de enero a las 11:00 horas, en las dependencias del Juzgado de Garantía de Los Lagos. 

La petición fue levantada por parte de la defensa y aceptada por el tribunal. El objetivo sería revisar el detalle de los antecedentes disponibles en la carpeta investigativa.

El Ministerio Público solicitó la prohibición de la comunicación entre los imputados, quienes serán trasladados y esperarán hasta mañana la audiencia en una comisaría.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026