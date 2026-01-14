Justicia amplía detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil: Formalización tiene nueva fecha - Chilevisión

La justicia determinó extender el plazo de la detención de los cuatro arrestados.

La justicia determinó ampliar la detención de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, a quienes se les acusa de la desaparición y presunta muerte de la dirigenta mapuche en noviembre de 2024.

De esta manera, la formalización quedó fijada para este jueves 15 de enero a las 11:00 horas, en las dependencias del Juzgado de Garantía de Los Lagos.

La petición fue levantada por parte de la defensa y aceptada por el tribunal. El objetivo sería revisar el detalle de los antecedentes disponibles en la carpeta investigativa.

El Ministerio Público solicitó la prohibición de la comunicación entre los imputados, quienes serán trasladados y esperarán hasta mañana la audiencia en una comisaría.

En desarrollo...