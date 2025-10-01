“¿Podemos seguir?”: Jorge Valdivia protagonizó tenso momento en su llegada a revisión de cautelares - Chilevisión

Acompañado de su abogada Paula Vial, el exfutbolista arribó este miércoles al Centro de Justicia y enfrentó las preguntas de la prensa.

Jorge Valdivia protagonizó este miércoles una caótica llegada al Centro de Justicia de Santiago, donde se revisarán sus medidas cautelares tras la acusación de presunto desacato.

Acompañado de su abogada Paula Vial, el exfutbolista arribó al recinto y enfrentó el asedio de la prensa. "¿Podemos seguir?", preguntó en tono desafiante al observar que un camarógrafo se tropezó mientras lo seguía.

"Chiquillos, ¿puedo decir algo?, ¿por qué nos siguen si al final vamos a hablar, después de la audiencia?", señaló ante la ola de preguntas de los periodistas.

Jorge Valdivia es acusado de "intimidar" a denunciante

La audiencia de este miércoles surgió después de que una de las denunciantes de Jorge Valdivia lo acusara de no respetar sus medidas cautelares, específicamente, la que respecta a la prohibición de acercarse a la víctima.

El pasado 13 de septiembre, el ex Colo Colo y la denunciante asistieron por separado al evento Mercado París Londres, en el centro de Santiago.

En un momento se encontraron frente a frente. Según consignó la periodista Cecilia Gutiérrez, el exseleccionado nacional habría apuntado con el dedo a la joven y eso la "habría intimidado".

Por lo anterior, la defensa de la denunciante solicitó una revisión de cautelares a Valdivia. De acreditarse los hechos, el imputado arriesga arresto domiciliario total o incluso prisión preventiva.

Revisa el momento acá: