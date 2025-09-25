Investigan caída de lactante que estaba al cuidado de su abuela: Fue internado de urgencia - Chilevisión

Los padres serían de nacionalidad venezolana y se encontrarían con situación migatoria irregular en el país. La Brigada de Homicidios investiga lo ocurrido.

En estado grave se encuentra un lactante de ocho meses que ingresó al Hospital San Borja, en la comuna de Santiago, tras sufrir una fractura craneal.

La guagua fue trasladada al recinto hospitalario por sus propios padres, quienes no pudieron entregar una explicación sobre el origen de la grave lesión.

Sin embargo, al momento de conversar con funcionarios policiales más tarde revelaron que la menor había estado bajo el cuidado de su abuela paterna.

A raíz de la gravedad de las heridas, la lactante fue trasladada hasta el Hospital de Niños Roberto del Río, donde recibió una intervención quirúrgica.

Por último, de acuerdo con información preliminar, los padres del bebé son de nacionalidad venezolana y se encontrarían con situación migratoria irregular en el país.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de investigar el incidente y de esclarecer lo ocurrido.