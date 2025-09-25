 Investigan caída de lactante que estaba al cuidado de su abuela: Fue internado de urgencia - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 09:28

Investigan caída de lactante que estaba al cuidado de su abuela: Fue internado de urgencia

Los padres serían de nacionalidad venezolana y se encontrarían con situación migatoria irregular en el país. La Brigada de Homicidios investiga lo ocurrido.

Publicado por CHV Noticias

En estado grave se encuentra un lactante de ocho meses que ingresó al Hospital San Borja, en la comuna de Santiago, tras sufrir una fractura craneal.

La guagua fue trasladada al recinto hospitalario por sus propios padres, quienes no pudieron entregar una explicación sobre el origen de la grave lesión.

Sin embargo, al momento de conversar con funcionarios policiales más tarde revelaron que la menor había estado bajo el cuidado de su abuela paterna.

A raíz de la gravedad de las heridas, la lactante fue trasladada hasta el Hospital de Niños Roberto del Río, donde recibió una intervención quirúrgica.

Por último, de acuerdo con información preliminar, los padres del bebé son de nacionalidad venezolana y se encontrarían con situación migratoria irregular en el país.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de investigar el incidente y de esclarecer lo ocurrido. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025