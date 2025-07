“Fue humillante”: Habla el inspector municipal detenido tras fiscalización a carabinero en La Florida - Chilevisión

El funcionario aseguró que se ajustó a todos protocolos de Seguridad Municipal y lamentó haber sido tratado como un "delincuente" mientras cumplía con su trabajo.

Fabio Chávez, inspector municipal de La Florida, que fue detenido luego de fiscalizar a un carabinero de civil, rompió el silencio y relató el complejo momento que vivió.

Cabe señalar que el funcionario se encontraba realizando labores de fiscalización, cuando se encontró con un efectivo de Carabineros que se movilizaba en una motocicleta y se negó a entregar los documentos.

Ahí se produjo una discusión y el policía terminó llamando a la 61° Comisaría, quienes se hicieron presentes en el lugar en solo 4 minutos, llevándose detenido al funcionario municipal al acusarlo de robar las llaves de la motocicleta.

“Fiscalizamos una moto y él no quiso entregar los documentos. Se identificó como carabinero, pero se negó“, señaló, según consignó BioBioChile.

Inspector municipal estaba de cumpleaños

Fabio Chávez defendió su actuar, asegurando que se ajustó a los protocolos de Seguridad Municipal dispuestos.

“Perfectamente pudo haberme atropellado. Yo no lo conozco, no sé a lo que va también. Luego dijeron que no portaba mi identificación, pero siempre mostré mi credencial municipal”, lanzó.

Por otra parte, sostuvo que “me separaron de otros detenidos, pero estuve en el calabozo. Estoy afectado. No fue justo. Estábamos en labores de apoyo a la comunidad, por el déficit de Carabineros. Fue humillante”.

“Estoy de cumpleaños. Dejé todo para servir, y terminé aquí”, lamentó el funcionario.

Finalmente, compartió una reflexión sobre su labor y reconoció que “me quebré un poco por lo mismo, porque estamos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Entonces cuesta que a uno lo lleven a donde no debe ser, al calabozo en este caso, y llevarlo como un detenido. Me sentí como delincuente haciendo mi trabajo“.