Insólito caso: La razón por la que hay 30 piernas humanas retenidas en el Aeropuerto de Santiago - Chilevisión

22/09/2025 12:10

Insólito caso: La razón por la que hay 30 piernas humanas retenidas en el Aeropuerto de Santiago

El material permanece almacenado en una bodega desde septiembre de 2024 luego de ser traído desde Estados Unidos. La Subsecretaría de Salud fue la que negó su importación.

Publicado por CHV Noticias

Un año cumplirá una treintena de piernas de cadáveres humanos al interior de una bodega en el aeropuerto de Santiago, luego que Aduanas rechazara su ingreso al país tras ser enviadas desde Estados Unidos.

Según informó El Mercurio, las extremidades fueron importadas por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA, para ser utilizadas con fines educativos en el área de Medicina.

¿Por qué hay 30 piernas humanas retenidas en el Aeropuerto?

Las piernas permanecen almacenadas desde septiembre de 2024 porque, de acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública, "en ninguna de las regulaciones existentes permite expresamente su importación con el fin de ser usadas para la docencia" o la ciencia.

Por esta razón el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico interpuso en octubre del año pasado un recurso económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando la inusual exportación en la "escasez existente" de material cadavérico humano.

Sostuvieron, además, que es necesaria para ejercer su actividad económica y que han cumplido "con las reglas sanitarias de origen". Sin embargo, desde la subsecretaría argumentan que "no se permite ninguna clase de gestión comercial" de estos elementos.

La Corte dio a la razón al órgano estatal en diciembre y rechazó de forma unánime el recurso presentado por el centro. Aún así, este último apeló y ahora están a la espera del fallo.

Falta de material cadavérico en el país

De acuerdo con el medio antes citado, el caso refleja una problemática que es poco abordada en Chile, como lo es la falta de material cadvérico destinado a actividades educativas o científicas.

Según lo estipula la ley, este material solo puede ser adquirido mediante donaciones. Y esta donación queda registrada cuando el interesado lo deja escrito ante notario, la familia lo aprueba ante un ministro de fe o cuando el cuerpo no es reclamado.

Finalmente, un estudio realizado por la Universidad Austral en 2019 a 12 casas de estudio arrojó que "solo tres poseen un stock que les permite realizar los pasos prácticos".

