Incendio de gran magnitud afectó a los galpones de la Zona Franca en Iquique - Chilevisión

La emergencia fue controlada tempranamente por lo que no hubo riesgo de propagación y no se han reportado personas heridas a raíz del incendio.

Durante la noche de este sábado se produjo un incendio en la Zona Franca de Iquique, región de Tarapacá, para el cual se desplegaron 15 unidades de Bomberos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:00 horas en el sector de los galpones 7 y 8 de la Manzana 23, donde se declararon dos alarmas de incendio y los usuarios dejaron una serie de registros en redes sociales que muestran la magnitud de las llamas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los detalles del incendio

"A nuestra comunidad, informamos que se ha declarado un incendio en la Manzana 23, Galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de ZOFRI. Compañías de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en el lugar para controlar la emergencia", informaron desde Zofri S.A en sus redes sociales.

En esa misma línea, agregaron: "Estamos coordinando las acciones necesarias junto a los equipos de emergencia y autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones".

Finalmente, no se han reportado personas heridas a raíz del incendio y la emergencia logró ser controlada cerca de las 23:30 horas, por lo que no hubo propagación. Las causas del incendio están siendo investigadas.

Revisa las publicaciones de X: