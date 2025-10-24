AHORA | Gigantesco incendio arrasa con local de automóviles cerca de la Ruta 5 - Chilevisión

Personal de Bomberos llegó hasta el lugar y se encuentra combatiendo las llamas.

Un gigantesco incendio está afectando a esta hora a varios locales —incluido uno de muebles y otro de automóviles— en Pedro Aguirre Cerda, en la región Metropolitana.

El recinto está ubicado más concretamente en Carlos Valdovinos, en las cercanías con la Ruta 5.

Según información preliminar, el siniestro comenzó cerca del mediodía por el problema en una máquina y obligó a la evacuación de los trabajadores.

Cerca de 12 compañías de Bomberos llegaron hasta el lugar y se encuentran combatiendo las llamas.

A raíz del incendio, desde el local emana una columna de humo visible por parte importante de la capital.

Actualizan consecuencias del incendio e informan desvíos de tránsito

Desde Carabineros indicaron que el fuego está siendo controlado por Bomberos y descartaron que se haya propagado.

En ese sentido, indicaron que no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas.

Actualización (12:43) tránsito de Av. Viel al sur es desviado por Isabel Riquelme al poniente por procedimiento de Bomberos que trabaja en incendio en local. Prefiera alternativas #PAC https://t.co/Bx9WhmLCjX — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 24, 2025

Mira acá el momento: