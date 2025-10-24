 AHORA | Gigantesco incendio arrasa con local de automóviles cerca de la Ruta 5 - Chilevisión
24/10/2025 12:23

AHORA | Gigantesco incendio arrasa con local de automóviles cerca de la Ruta 5

Personal de Bomberos llegó hasta el lugar y se encuentra combatiendo las llamas.

Publicado por CHV Noticias

Un gigantesco incendio está afectando a esta hora a varios locales —incluido uno de muebles y otro de automóviles— en Pedro Aguirre Cerda, en la región Metropolitana.

El recinto está ubicado más concretamente en Carlos Valdovinos, en las cercanías con la Ruta 5. 

Según información preliminar, el siniestro comenzó cerca del mediodía por el problema en una máquina y obligó a la evacuación de los trabajadores. 

Cerca de 12 compañías de Bomberos llegaron hasta el lugar y se encuentran combatiendo las llamas.

A raíz del incendio, desde el local emana una columna de humo visible por parte importante de la capital.

Actualizan consecuencias del incendio e informan desvíos de tránsito

Desde Carabineros indicaron que el fuego está siendo controlado por Bomberos y descartaron que se haya propagado.

En ese sentido, indicaron que no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas.

Mira acá el momento:

