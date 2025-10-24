 VIDEO | Alerta por gigantesca columna de humo negro: Registros de la emergencia por incendio en Ruta 5 - Chilevisión
24/10/2025 13:25

VIDEO | Alerta por gigantesca columna de humo negro: Registros de la emergencia por incendio en Ruta 5

Un gran incendio afecta a un local de muebles en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde según información preliminar, la emergencia comenzó cerca del mediodía por el problema en una máquina.

Diversos registros han sido compartidos por la compleja emergencia que se desarrolla en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana, a raíz de un gran incendio.

En los videos compartidos a nuestro Cazanoticas se aprecian los efectos del gigantesco siniestro que afecta a varios locales, incluido uno de muebles y otro de automóviles, los más afectados, ubicados en AvenidaCarlos Valdovinos, en las cercanías con la Ruta 5. 

Según información preliminar, la emergencia comenzó cerca del mediodía por el problema en una máquina y obligó a la evacuación de los trabajadores. 

El incendio presenta una evidencia columna de humo negro, la cual es visible desde varios sectores de la ciudad de Santiago. 

Registros de la emergencia por incendio 

