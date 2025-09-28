Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío - Chilevisión

El deportista sufrió una descompensación tras 10 kilómetros de carrera.

Este domingo un hombre de 47 años murió mientras participaba en la Media Maratón del Biobío. El corredor logró completar 10 kilómetros y cruzar la meta, pero posteriormente sufrió una descompensación.

El Instituto Nacional de Deportes expresó su profundo pesar por lo ocurrido en el marco del evento ‘Activa tu Primavera’.

Antecedentes del hecho

Luego de descompensarse al finalizar la carrera, el deportista fue asistido de inmediato por los equipos médicos presentes en el lugar. Más tarde, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde murió pese a los esfuerzos médicos.

La institución recalcó que en todo momento se aplicaron los protocolos correspondientes, activando oportunamente los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

"Como IND, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad deportiva, que hoy se ve profundamente afectada por esta dolorosa noticia", señalaron.