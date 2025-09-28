 Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío - Chilevisión
Minuto a minuto
Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante VIDEO | Incendio afectó a estación de servicio ubicada en la Ruta 78 Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 17:07

Hombre murió tras participar de media maratón en región del Biobío

El deportista sufrió una descompensación tras 10 kilómetros de carrera.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo un hombre de 47 años murió mientras participaba en la Media Maratón del Biobío. El corredor logró completar 10 kilómetros y cruzar la meta, pero posteriormente sufrió una descompensación.

El Instituto Nacional de Deportes expresó su profundo pesar por lo ocurrido en el marco del evento ‘Activa tu Primavera’.

Antecedentes del hecho

Luego de descompensarse al finalizar la carrera, el deportista fue asistido de inmediato por los equipos médicos presentes en el lugar. Más tarde, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde murió pese a los esfuerzos médicos. 

La institución recalcó que en todo momento se aplicaron los protocolos correspondientes, activando oportunamente los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

"Como IND, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad deportiva, que hoy se ve profundamente afectada por esta dolorosa noticia", señalaron.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Una noche inolvidable”: Rocío Marengo reveló el sexo de su primer bebé en mega celebración

Entre brillos, luces y decenas de invitados, Rocío Marengo y Eduardo Fort realizaron una gran fiesta hasta donde llegaron familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino para celebrar la revelación de género.

28/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025