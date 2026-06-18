“He vivido en carne propia la inseguridad”: Ministro Arrau por millonario robo en uno de sus predios

El ilícito ocurrió en Ñiquén, región de Ñuble, el pasado 25 de mayo y, según Fiscalía, el monto sustraído está avaluado en 6 millones de pesos.

Este jueves se conoció que la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un robo del que fue víctima el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Esto ocurrió en uno de sus predios que tiene Arrau en Ñiquén, región de Ñuble, el pasado 25 de mayo y donde según Fiscalía, el monto sustraído está avaluado en 6 millones de pesos, especialmente en cables de cobres y paneles eléctricos.

Este robo ocurrió solo seis días después de que el ministro asumiera su actual cargo y hasta el momento aún no hay personas detenidas, informó Radio Bío Bío.





Ministro Arrau se refirió a robo sufrido en su predio

“Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país“, señaló.

Sobre esto, Arrau agregó: “Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte en la que hemos estado, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco”.