Hallazgo clave en caso Luz Espinoza: Encuentran zapato en ribera del río a 72 días de su desaparición - Chilevisión

Personal militar, bomberos y funcionarios de la Policía de Investigaciones dieron con el hallazgo en medio de un extenso despliegue en el río Claro, en la comuna de Malloa.

La mañana de hoy martes equipos especializados encontraron un zapato que podría pertenecer a Luz Espinoza, la mujer de 55 años cuyo rastro se perdió el pasado 30 de octubre y desde entonces no hay pistas de su paradero.

El hallazgo fue realizado por un extenso equipo integrado por la PDI, el Ejército y Bomberos en la ribera del río Claro, en la comuna de Malloa, en la región de O'Higgins.

Según reportó el periodista Gino Costa en Contigo en la Mañana, sea o no de propiedad de la mujer, este es el primer objeto que se ha encontrado en la zona de búsqueda.

"Es súper importante porque ni siquiera por error se había encontrado algo que pudiese ser relevante para la investigación, como por ejemplo, alguna polera que no pertenezca a Luz", expresó.

El zapato, que ahora será sometido a las pericias correspondientes, daría luces de nuevos puntos de interés y aparece en medio de nuevas hipótesis sobre la desaparición, como lo son tres hombres que figuran como sujetos de interés en el caso.

Finalmente, uno de los predios que está siendo periciado corresponde al lugar donde trabaja la expareja de la mujer, en una diligencia que forma parte de las líneas investigativas del caso.

