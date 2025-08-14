 “Me enorgullece mucho”: Gustavo Gatica será candidato a diputado por cupo del PC - Chilevisión
14/08/2025 07:41

“Me enorgullece mucho”: Gustavo Gatica será candidato a diputado por cupo del PC

El psicólogo y víctima de trauma ocular durante el estallido social competirá como independiente bajo el alero del Partido Comunista en el distrito 8.

Publicado por CHV Noticias

Tras una fallida negociación con el Frente Amplio, este miércoles Gustavo Gatica fue oficializado como candidato a diputado en cupo del Partido Comunista (PC).

El psicólogo y víctima de trauma ocular durante el estallido social competirá como independiente bajo el alero del PC en el distrito 8, que comprende las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil.

Durante actividad en Maipú, Gatica agradeció a la colectividad comunista "por tremenda generosidad" y expresó que le "enorgullece mucho" representar al mencionado distrito.

"Yo soy una persona profundamente de izquierda, ¿y qué significa eso para mí? Significa en creer en más Estado, un Estado más grande y que alcance. Más eficiente, menos burocrático (...) Yo creo en más Estado, mientras en la derecha quieren sólo achicarlo", afirmó en su discurso.

El joven de 27 años explicó su arraigo con la zona geográfica que representará en las urnas. "Nací y crecí en Colina. Mis primeros trabajos fueron en Colina y hoy trabajo en Estación Central. Es decir, toda mi vida la he transitado en este distrito", señaló.

PC oficializó cupo a Gustavo Gatica en parlamentarias

A través de redes sociales, el Partido Comunista también confirmó la incorporación de Gustavo Gatica a su lista parlamentaria.

"Con todo entusiasmo y en pos de un mejor Chile, le damos la bienvenida a Gustavo Gatica, quien formará parte como candidato independiente en cupo PC de nuestra lista parlamentaria. ¡Por Chile y su gente, avanzamos!", señalaron.

En tanto, la diputada comunista Carmen Hertz dedicó un mensaje a Gatica. "Tu historia de dignidad, consecuencia y lucha encarna el espíritu de nuestro pueblo que no se rinde ante la injusticia", partió diciendo.

"Has pagado en carne propia el precio de enfrentar a un sistema que reprime y vulnera derechos humanos, y aun así, eliges seguir luchando desde la trinchera democrática, para transformar Chile y conquistar una vida digna para todas y todos", agregó.

Asimismo, la parlamentaria sostuvo que "en esta nueva etapa, tienes mi total respaldo y la convicción de que tu voz, surgida desde las calles y la resistencia, será un faro para quienes sueñan con un país justo, igualitario y sin impunidad".

