Grave choque deja un muerto en Maipú: Conductor impactó contra barrera de contención

En el vehículo iban viajando otras tres personas, las cuales se encontrarían en buen estado.

La madrugada de este domingo se registró un grave accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida en la comuna de Maipú, específicamente en el sector de Avenida Segunda Transversal con pasaje El Alto.

El hecho se dio cuando el conductor del vehículo, en el que iban otras tres personas, doblaba por una pronunciada curva y terminó impactando contra una barrera de contención New Jersey, muriendo en el lugar.