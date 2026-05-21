Emergencia en Renca: Accidente de tránsito deja una persona fallecida y dos lesionadas

En el lugar trabaja personal de la SIAT de Carabineros.

Durante la tarde de este jueves se reportó un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y dos personas graves en la autopista central, en el sector de Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el fatal acontecimiento se produjo cerca de las 17:00 horas luego de que la carga de un camión cayera sobre un vehículo menor en el que se transportaba una madre con sus dos hijas.

Asimismo, se indicó que, producto del impacto, la conductora falleció en el instante, mientras que otras dos personas, que según se informó, serían sus hijas, fueron trasladadas a un centro asistencial.

En el lugar trabaja personal de la SIAT de Carabineros.





Accidente de tránsito deja una persona fallecida y dos lesionadas en Renca

Según los primeros antecedentes recopilados, el trágico accidente ocurre tras el desprendimiento de “la carga de un camión que transitaba por la autopista hacia el norte, consistente en fardos de pasto, la cual traspasó el eje central de la calzada, impactando sobre un automóvil”.

“Resultando una mujer adulta mayor fallecida, a su vez dos N.N.A., lesionados sin riesgo vital, mientras que el conductor y 2 adultos, no presentan lesiones, los cuales están siendo atendidos por personal SAMU y Bomberos.

En desarrollo…