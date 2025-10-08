 Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja - Chilevisión
Minuto a minuto
Qué dice el informe de Gendarmería en contra de dar libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo Pdte. Boric anunció reforma para desplegar a las FF.AA. en las fronteras por decreto supremo Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 13:59

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un registro al que accedió Contigo en la Mañana se ha convertido en pieza clave de la investigación por Paola Flores Ovalle, cuyo fallecimiento en la localidad de Sarmiento ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Inicialmente la muerte de la mujer, hallada sin vida al interior de la casa de su pareja en Curicó, fue atribuida a una supuesta sobredosis. Sin embargo, los resultados de las pruebas toxicológicas y otras diligencias periciales podrían tardar de seis meses a un año.

Familiares y organizaciones feministas contradicen la versión oficial y, a poco de cumplirse un mes del fallecimiento, han convocado a manifestaciones y han levantado campañas en redes sociales acusando una presunta participación de terceros o violencia doméstica.

Un video podría respaldar esta versión: Grabaciones de una cámara de vigilancia captó los momentos previos al hallazgo del cuerpo. En el material audiovisual aparece Paola y su entonces conviviente peleando con empujones.

Este es el registro clave tras la muerte de Paola Flores

Las imágenes muestran a la pareja discutiendo en una plaza frente al inmueble que compartían. Tras una caída de la mujer, aparece una tercera persona en escena que los instó a entrar a la vivienda.

Se trata de una prueba que junto a otros antecedentes reforzaría la tesis de un supuesto homicidio. "Lo único que quiero es saber qué pasó con mi hija, porque nadie de los que vivían con ella se ha acercado a mí", denunció la madre.

Las dudas del círculo de Paola por su muerte

Alexandra Vega, amiga de Paola, explicó en el programa matinal de Chilevisión que las dudas en torno a la verdadera causa de muerte aparecieron en el Servicio Médico Legal, cuando fueron a buscar el cuerpo.

"Sale llena de moretones. No hay que ser muy entendido en el tema para saber que una persona que muere de sobredosis no debería tener todo su cuerpo morado", manifestó.

Otra cercana a la mujer, quien decidió mantener su identidad bajo reserva, conversó con el medio regional VLN Radio y entregó supuestos antecedentes sobre la pareja de Flores.

"Todo el mundo sabe que él es una persona que siempre se drogaba, incluso con hospitalizaciones por este tema. Además era muy posesivo, no la dejaba salir", señaló al sitio.

Hay que mencionar que el informe preliminar del SML arrojó como causas del deceso un “edema pulmonar y cerebral agudo”, aunque el organismo dejó constancia de que las causas específicas estaban “a determinar en estudio”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025