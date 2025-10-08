Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja - Chilevisión

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

Un registro al que accedió Contigo en la Mañana se ha convertido en pieza clave de la investigación por Paola Flores Ovalle, cuyo fallecimiento en la localidad de Sarmiento ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Inicialmente la muerte de la mujer, hallada sin vida al interior de la casa de su pareja en Curicó, fue atribuida a una supuesta sobredosis. Sin embargo, los resultados de las pruebas toxicológicas y otras diligencias periciales podrían tardar de seis meses a un año.

Familiares y organizaciones feministas contradicen la versión oficial y, a poco de cumplirse un mes del fallecimiento, han convocado a manifestaciones y han levantado campañas en redes sociales acusando una presunta participación de terceros o violencia doméstica.

Un video podría respaldar esta versión: Grabaciones de una cámara de vigilancia captó los momentos previos al hallazgo del cuerpo. En el material audiovisual aparece Paola y su entonces conviviente peleando con empujones.

Este es el registro clave tras la muerte de Paola Flores

Las imágenes muestran a la pareja discutiendo en una plaza frente al inmueble que compartían. Tras una caída de la mujer, aparece una tercera persona en escena que los instó a entrar a la vivienda.

Se trata de una prueba que junto a otros antecedentes reforzaría la tesis de un supuesto homicidio. "Lo único que quiero es saber qué pasó con mi hija, porque nadie de los que vivían con ella se ha acercado a mí", denunció la madre.

Las dudas del círculo de Paola por su muerte

Alexandra Vega, amiga de Paola, explicó en el programa matinal de Chilevisión que las dudas en torno a la verdadera causa de muerte aparecieron en el Servicio Médico Legal, cuando fueron a buscar el cuerpo.

"Sale llena de moretones. No hay que ser muy entendido en el tema para saber que una persona que muere de sobredosis no debería tener todo su cuerpo morado", manifestó.

Otra cercana a la mujer, quien decidió mantener su identidad bajo reserva, conversó con el medio regional VLN Radio y entregó supuestos antecedentes sobre la pareja de Flores.

"Todo el mundo sabe que él es una persona que siempre se drogaba, incluso con hospitalizaciones por este tema. Además era muy posesivo, no la dejaba salir", señaló al sitio.

Hay que mencionar que el informe preliminar del SML arrojó como causas del deceso un “edema pulmonar y cerebral agudo”, aunque el organismo dejó constancia de que las causas específicas estaban “a determinar en estudio”.