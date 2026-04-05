Gobierno reingresa reglamento de nueva ley de adopción tras “revisión responsable de su contenido”

El reglamento que busca agilizar y simplificar los procesos de adopción había sido retirado el pasado lunes 30 de marzo, bajo el argumento de que necesitaba “una revisión”.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia oficializó este domingo el reingreso del reglamento de la nueva Ley de Adopciones.

El decreto, que había sido retirado por el gobierno de José Antonio Kast el 30 de marzo, es clave para la implementación de la Ley 21.720 dirigida a simplificar y agilizar los procesos de adopción en Chile.

A través de un comunicado, desde la cartera liderada por la ministra María Jesús Wulf indicaron que la administración del expresidente Gabriel Boric presentó el documento “a fines de febrero, en el contexto de cambio de gobierno“.

Ante esto, explicaron el anterior retiro y sostuvieron que “tal como es habitual en estos casos, se estimó pertinente realizar una revisión responsable de su contenido, con el objetivo de avanzar en el bienestar de los niños”.

Finalmente, reafirmaron que para su administración “la protección de los niños es una prioridad”.