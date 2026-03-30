“En nada estamos retrocediendo”: Gobierno ordenó retiro de decreto que permite la implementación de la nueva Ley de Adopción

La nueva Ley de Adopción permitía que las familias de acogida tuviesen mayores posibilidades de adoptar, al igual que personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil (AUC).

Este lunes, el gobierno del presidente José Antonio Kast ordenó retirar desde Contraloría el decreto que permite la implementación de la nueva Ley de Adopciones.

Se trata del Decreto N°2 que aprueba el reglamento para la implementación de la norma y con esta acción la ley queda en pausa, sin poder hacerse efectiva.





“En nada estamos retrocediendo”

El documento manifiesta a la contralora Dorothy Pérez que se retire el decreto “a fin de proceder a su actualización”.

Al respecto, en conversación con Radio BioBio, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró que “en nada estamos retrocediendo”.

“Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”, señaló.

Fundación Iguales se pronunció al respecto y a través de su cuenta de X indicaron: “Exigimos que los reglamentos se repongan para darle celeridad a esta ley tan importante”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider, agregó: “Inaceptable que se demoren procesos tan relevantes, sobre todo para infantes, niños y niñas en Chile ¡Avancemos! ¿Acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores? ¡Es ley! Debe implementarse”.

La actualización de la Ley de Adopciones, permitía equiparar las posibilidades de matrimonios, personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil.

En esa misma línea, permitía que el niño tuviese el derecho de poder mantener contacto con su familia de origen y además perfeccionaba el delito de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente.

Finalmente, permitía que las familias de acogida que tienen durante periodos extensos a menores de edad, pudiesen tener más posibilidades de adoptar y priorizaban la revinculación familiar con plazos acotados.