Criteria: 64% no confía en las explicaciones del gobierno por alza de combustibles

El último sondeo de Agenda Criteria, marcado por el alza en el precio de los combustibles, reveló un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y un crecimiento en la desconfianza a sus medidas.

Agenda Criteria publicó este domingo 29 de marzo los resultados de su último estudio, una edición marcada por el aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y por la percepción de la ciudadanía tras el alza histórica del precio de los combustibles.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del mandatario “cae por primera vez desde el inicio de su gobierno por debajo de la desaprobación”. Un 43% (-7 pts) declara aprobar su gestión, mientras que un 47% (+10 pts) la desaprueba.

En la misma línea, otro de los principales hallazgos tiene que ver con el manejo de la “situación de emergencia”. De acuerdo a Agenda Criteria, un 43% cree que el gobierno sigue un camino incorrecto, mientras que un 39% señala que sigue un camino correcto.





Agenda Criteria: Un 64% no confía en las explicaciones del gobierno del pdte. Kast

Tras el alza histórica del precio de los combustibles registrada el pasado jueves, y la decisión del gobierno de modificar el Mepco, la encuesta reveló que una gran mayoría no confía en las explicaciones de este aumento.

Según Criteria, un 64% confía poco o nada, mientras que el 36% restante confía mucho o bastante.

En la misma materia, el último estudio indica que, respecto a la responsabilidad del alza, un 42% cree en factores internacionales, un 34% lo adjudica al gobierno actual y el último 24%, al gobierno anterior.