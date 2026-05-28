Su pareja dio la dirección: Las fiestas y la casa de lujo que hicieron caer al “Chicorte”

Byron Labarca fue detenido en España tras llevar una vida dedicada el narcotráfico en Chile, lo que le permitía darse una serie de lujos y comodidades.

En CHV Noticias se emitió un reportaje sobre la caída del “Chicorte”, Byron Labarca, hombre de 25 años dedicado al narcotráfico, oriundo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que fue detenido en España.

“Chicorte” documentaba su vida en redes sociales, todos los días subía videos de sus viajes, los hoteles donde se hospedaba y los lujos que se daba, motivo por el cual las policías pusieron atención en su actuar.

Además, a Labarca le gustaba la noche y asistía al VIP de una reconocida discoteca del sector oriente de Santiago. La capitán María Belén Galaz, del departamento OS7 Carabineros afirmó que eso lo hacía “para hacerse notar, para decir aquí estoy, yo tengo el poder y el dinero y tengo todo este espacio para mí”.

Mientras que el fiscal Guillermo Adasme de la Fiscalía Metropolitana Sur, manifestó: “Y no solo una vez, de forma reiteraba, llegaba con todas las joyas que podía mostrar y hacía gala de mujeres y licores para su círculo más cercano”, indicó.





Las fiestas que hicieron caer al “Chicorte”

Aparte de asistir a lugares nocturnos públicos, “Chicorte” tenía su propio espacio para realizar fiestas, una propiedad que compró en 15 millones de pesos y que luego de su remodelación está tasada en más de $300 millones.

Las policías lograron encontrar el lugar tras la denuncia de Helen Urzúa, su propia pareja, quien le entregó a Carabineros la dirección del inmueble antes de irse a Europa.

La casa resaltaba entre las demás, donde en su interior tenía una serie de comodidades donde “Chicorte” organizaba sus fiestas, que incomodaban y mucho a los vecinos por el ruido y porque el lugar no contaba con estacionamientos, a pesar de esto, la mayoría de los invitados de Labarca llegaban en vehículos de alta gama.