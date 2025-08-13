Gobierno califica de "riesgo" funeral de la Barbie narco chilena: Familia tiene 24 horas para sepultarla - Chilevisión

Además, el municipio de Frutillar aseguró que las ceremonias fúnebres no se realizarán en la región de Los Lagos, lugar donde falleció la mujer junto a sus hijos.

La Delegación Presidencial calificó como de "alto riesgo" el funeral de Karen Soto Mancilla, apodada la "Barbie Narco Chilena", quien murió este martes junto a sus dos hijos en un accidente automovilístico.

Esta calificación se adoptó sobre la base de los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros, sumado a la información solicitada a las policías y otras instituciones.

Municipio de Frutillar asegura que ceremonias fúnebres serán fuera de Los Lagos

El alcalde subrrogante de Frutillar, Rodrigo Ampuero, señaló que "Informamos a la comunidad de Frutillar no se realizará el funeral de las víctimas del accidente de tránsito de este martes en la ruta a Tegualda".

Además, Ampuero agregó que "Tampoco habrá velorio de este lamentable hecho en nuestra comuna. De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad policial, los funerales se desarrollarán fuera de la región de Los Lagos".