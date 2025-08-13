 Gobierno califica de "riesgo" funeral de la Barbie narco chilena: Familia tiene 24 horas para sepultarla - Chilevisión
13/08/2025 17:51

Gobierno califica de "riesgo" funeral de la Barbie narco chilena: Familia tiene 24 horas para sepultarla

Además, el municipio de Frutillar aseguró que las ceremonias fúnebres no se realizarán en la región de Los Lagos, lugar donde falleció la mujer junto a sus hijos.

La Delegación Presidencial calificó como de "alto riesgo" el funeral de Karen Soto Mancilla, apodada la "Barbie Narco Chilena", quien murió este martes junto a sus dos hijos en un accidente automovilístico.

Esta calificación se adoptó sobre la base de los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros, sumado a la información solicitada a las policías y otras instituciones.

Municipio de Frutillar asegura que ceremonias fúnebres serán fuera de Los Lagos

El alcalde subrrogante de Frutillar, Rodrigo Ampuero, señaló que "Informamos a la comunidad de Frutillar no se realizará el funeral de las víctimas del accidente de tránsito de este martes en la ruta a Tegualda".

Además, Ampuero agregó que "Tampoco habrá velorio de este lamentable hecho en nuestra comuna. De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad policial, los funerales se desarrollarán fuera de la región de Los Lagos".

