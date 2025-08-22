Gioconda Belli, la exiliada poeta nicaragüense que obtuvo la nacionalidad chilena a sus 76 años - Chilevisión

La noticia fue destacada por el presidente Gabriel Boric, quien escribió que es "un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía".

Gioconda Belli expresó a través de redes sociales su gratitud al enterarse de que su proceso para recibir la ciudadanía chilena finalizó exitosamente.

La resolución fue dada a conocer luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto que entrega la nacionalidad chilena a la poeta nicaragüense, exiliada de su país por oponerse a la dictadura de Daniel Somoza y de Daniel Ortega.

Una noticia ante la que el presidente Gabriel Boric reaccionó. "O el asilo contra la opresión!", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, acompañado de una cordial bienvenida.

"Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos", cerró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Gioconda Belli, la exiliada poeta nicaragüense que recibió la nacionalidad chilena

Oriunda de Managua, Nicaragua, Gioconda Belli (76) ha tenido una vida marcada por su militancia política y por su oposición a los regímenes dictatoriales de su país natal.

La novelista y poeta nació el 9 de diciembre de 1948 y estudió Comunicación y Filosofía tanto en su país como en el extranjero, y su obra literaria combina la poesía, la narrativa y el activismo político.

Entre 1970 y 1993 formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se declaró opositora a la dictadura de Anastasio Somoza.

Razón por la cual la autora de Sobre la Grama fue perseguida y debió buscar exilio en México y Costa Rica hasta 1979, año en que vuelve a su país para ser parte de la Revolución Sandinista.

Más de 30 años después, en febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua califica a Gioconda Belli como "traidora a la patria", ordenando la pérdida de su nacionalidad nicaragüense y la deshabilitación para cualquier cargo público.

Ante esto, el presidente Boric le ofrece la nacionalidad chilena. Con su reciente aprobación, la poeta tendrá nacionalidad española y chilena.

Entre sus libros de poesía destacan Línea de Fuego, mientras que en narrativa es conocida por novelas como La Mujer Habitada y El País Bajo mi Piel, en las que mezcla realismo histórico con elementos de la experiencia personal y social.