 Gioconda Belli, la exiliada poeta nicaragüense que obtuvo la nacionalidad chilena a sus 76 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 12:40

Gioconda Belli, la exiliada poeta nicaragüense que obtuvo la nacionalidad chilena a sus 76 años

La noticia fue destacada por el presidente Gabriel Boric, quien escribió que es "un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía".

Publicado por CHV Noticias

Gioconda Belli expresó a través de redes sociales su gratitud al enterarse de que su proceso para recibir la ciudadanía chilena finalizó exitosamente

La resolución fue dada a conocer luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto que entrega la nacionalidad chilena a la poeta nicaragüense, exiliada de su país por oponerse a la dictadura de Daniel Somoza y de Daniel Ortega

Una noticia ante la que el presidente Gabriel Boric reaccionó. "O el asilo contra la opresión!", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, acompañado de una cordial bienvenida.

"Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos", cerró. 

Gioconda Belli, la exiliada poeta nicaragüense que recibió la nacionalidad chilena

Oriunda de Managua, Nicaragua, Gioconda Belli  (76) ha tenido una vida marcada por su militancia política y por su oposición a los regímenes dictatoriales de su país natal. 

La novelista y poeta nació el 9 de diciembre de 1948 y estudió Comunicación y Filosofía tanto en su país como en el extranjero, y su obra literaria combina la poesía, la narrativa y el activismo político.

Entre 1970 y 1993 formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se declaró opositora a la dictadura de Anastasio Somoza.

Razón por la cual la autora de Sobre la Grama fue perseguida y debió buscar exilio en México y Costa Rica hasta 1979, año en que vuelve a su país para ser parte de la Revolución Sandinista

Más de 30 años después, en febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua califica a Gioconda Belli como "traidora a la patria", ordenando la pérdida de su nacionalidad nicaragüense y la deshabilitación para cualquier cargo público. 

Ante esto, el presidente Boric le ofrece la nacionalidad chilena. Con su reciente aprobación, la poeta tendrá nacionalidad española y chilena. 

Entre sus libros de poesía destacan Línea de Fuego, mientras que en narrativa es conocida por novelas como La Mujer Habitada y El País Bajo mi Piel, en las que mezcla realismo histórico con elementos de la experiencia personal y social.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025

“Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

22/08/2025

Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

22/08/2025