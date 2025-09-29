 El garrafal error que permitió desbaratar una banda dedicada a turbazos: Terminaron con 160 años en condenas - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Así fue la fatal persecución en Providencia que terminó con dos fallecidos Voto obligatorio aprobado: Esta será la multa por no votar en las Elecciones 2025 El garrafal error que permitió desbaratar una banda dedicada a turbazos: Terminaron con 160 años en condenas Este audio “filtrado” de Jeannette Jara quejándose sobre el despliegue de su campaña no es real: fue creado con IA Registros virales muestran la profunda vocación de joven TENS que murió por “bala loca” en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 20:27

El garrafal error que permitió desbaratar una banda dedicada a turbazos: Terminaron con 160 años en condenas

En uno de los robos, uno de los integrantes de la agrupación —ahora condenado— cometió un error garrafal que permitió no solo su captura, sino que también la del resto de los implicados. 

Publicado por CHV Noticias

Hace una semana, Fiscalía de Chile hacía noticia por conseguir una de las condenas más altas a los responsables de una serie de turbazos ocurridos en 2024.

En concreto, según dio a conocer el ente persecutor, la resolución de los tribunales fue de 160 años —sumados entre seis implicados mayores de edad—. Los restantes recibieron cada uno 10 años de internación en régimen cerrado.

Esta condena fue, además, considerada por Fiscalía como la primera resolución que reconoce la modalidad de este delito que ha ido en aumento en el país.

El error que hizo caer a una banda dedicada a turbazos

Son varios los episodios por los que la banda estaba en la mira de Fiscalía y las policías, pero cuyas pistas eran escasas.

Del expediente, sobresalen cuatro casos, todos ocurridos con diferencia de apenas unas pocas horas entre el 25 y 26 de julio de 2024. 

Fue en uno de esos cuatro robos que uno de los integrantes de la agrupación —ahora condenado— cometió un error garrafal que permitió no solo su captura, sino que también la del resto de los implicados. 

De acuerdo a La Tercera, el tour delictual los llevó a robar una casa en Quinta Normal. Como de costumbre, los delincuentes arrasaron con todo a su paso y se hicieron con un cuantioso botín.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad en Maipú no fueron suficientes para individualizarlos. Tampoco las víctimas de los robos, pues los ladrones llevaban pasamontañas durante la comisión de los ilícitos.

Sin embargo, aquí viene el error clave: mientras desvalijaban una casa, uno de los sujetos dejó su huella dactilar en un televisor que después, ya habiendo consumado el delito, no se llevaron.

Esos datos biométricos permitieron seguir la pista de uno de los delincuentes y conectarlo a otros a través de redes sociales. Toda esta investigación permitió sus capturas y condenas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025