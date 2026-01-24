Fuertes lluvias afectan casas y dejan personas aisladas en San Pedro de Atacama - Chilevisión

La creciente del Río Loa tomó desprevenidos a muchos, dejando incluso a conductores atrapados en sus vehículos mientras se trasladaban.

Fuertes precipitaciones llegaron a la región de Antofagasta durante las últimas horas, las cuales han dejado diversos estragos en los vecinos de la provincia de El Loa.

Desde Senapred declararon Alerta Amarilla en dicho sector por la gran cantidad de agua caída y las consecuencias que está dejando producto de la rápida crecida del Río Loa.

Reportan casas afectadas y personas atrapadas

Usuarios de las redes sociales han captado cómo la crecida del río llegó hasta un sector poblado de San Pedro, dejando algunas casas "muy afectadas" con el ingreso del agua, según confirmó el alcalde Justo Zuleta, sin embargo, no se reportan lesionados.

Por otra parte, Carabineros informó que la tarde del pasado viernes se rescató a tres personas que quedaron aisladas al interior de su vehículo, cuando este fue alcanzado por la crecida del Río Loa.

Ante esto, el Jefe de la Tenencia de Ollagüe, Teniente Matías Palacios, hizo un llamado a tener evitar desplazamientos que no sean de carácter urgente, debido a las condiciones climáticas.