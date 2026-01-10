Grave accidente dejó cinco víctimas fatales en Mejillones: Tres son menores de edad - Chilevisión

El lamentable accidente ocurrió la noche de este viernes en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 58 del acceso norte a la comuna de Mejillones.

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este viernes en el acceso norte de la comuna de Mejillones, en la región de Antofagasta, luego de la colisión entre un bus de pasajeros y un automóvil.

El hecho ocurrió en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 58, y dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad.

Según los primeros antecedentes, el bus —en el que viajaban 15 personas— y el vehículo menor colisionaron de manera frontal, lo que provocó que el automóvil terminara volcado a un costado de la ruta.

Hasta el lugar concurrió personal de la SIAT de Carabineros, que realizó las primeras diligencias y confirmó que el conductor del bus y sus 14 pasajeros resultaron sin lesiones, mientras que el total de víctimas fatales asciende a cinco personas.

El grave accidente obligó a suspender el tránsito en el sector, por lo que las autoridades implementaron un bypass mientras continúan las labores de remoción de los vehículos y limpieza de la vía.