FOTOS | Con homanaje a Tommy Rey: Así se recibió el Año Nuevo en distintas ciudades del país - Chilevisión

01/01/2026 11:43

FOTOS | Con homanaje a Tommy Rey: Así se recibió el Año Nuevo en distintas ciudades del país

Fuegos artificiales, show de drones y festejos masivos marcaron las primeras horas de este 2026 en distintas ciudades del país.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este 1 de enero, distintas ciudades del país recibieron el Año Nuevo con espectáculos de fuegos artificiales, shows de drones y celebraciones masivas que iluminaron el cielo y reunieron a miles de personas en espacios públicos.

Desde el norte al sur de Chile, plazas, costaneras y puntos emblemáticos se llenaron de luces, música y emoción, en una noche marcada por el reencuentro, los deseos para el nuevo año y postales que dieron inicio al 2026 con festejos cargados de color y alegría.

Revisa aquí las imágenes que dejó el inicio del 2026

Arica

Iquique

Caldera

Valparaíso

Viña del Mar

Santiago

Valdivia

