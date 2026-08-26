Formalizan a acusado de asesinar a hombre en silla de ruedas en Recoleta: Recibió 39 puñaladas

El imputado fue formalizado este miércoles ante el Tercer Juzgado de Garantía, tras ser detenido por la PDI horas después del homicidio en el Mall Plaza Vespucio.

En prisión preventiva quedó un hombre acusado del homicidio de un hombre de 38 años, que se encontraba en silla de ruedas, quien recibió 39 puñaladas la madrugada de este martes en la comuna de Recoleta.

Tras las diligencias efectuadas por la Fiscalía ECOH y especialmente gracias a los testimonios de testigos y registros de cámaras de seguridad, el presunto atacante fue detenido en el Mall Plaza Vespucio.

Luego de ser identificado, familiares del imputado dieron cuenta de su ubicación, hasta donde acudió la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).





De este modo, este miércoles se realizó la audiencia de formalización ante el Tercer Juzgado de Garantía, donde se dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó el plazo de la investigación en 90 días.

Aparte de este procedimiento, también se recuperó el arma blanca que habría utilizado el hombre para apuñalar 39 veces a la víctima, en un recinto militar cercano al lugar de los hechos.