Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa - Chilevisión

El Ministerio Público también aseguró que la mujer vivía bajo constante violencia por parte de uno de sus hijos y temía por su vida.

Este jueves, durante la formalización de los cuatro detenidos por la muerte de Julia Chuñil, Fiscalía entregó un elaborado relato y una serie de detalles sobre la desaparición de la mujer, ocurrida el 8 de noviembre de 2024.

Cabe señalar que el Ministerio Público tiene como imputados a sus tres hijos, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno, donde a los tres primeros se les imputa el delito de parricidio y al último el de homicidio calificado con alevosía.

De hecho, se indicó que el asesinato de Chuñil no sería el primero en ese domicilio, precisamente su casa. "La gravedad de este contexto es tal, que la investigación ha permitido establecer que este es el tercer homicidio ocurrido en esta misma casa, dentro de este mismo grupo familiar", aseguró la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

Dan a conocer que Julia Chuñil vivía bajo constantes amenazas

Durante la audiencia el Ministerio Público indicó que Julia Chuñil vivía bajo violencia y ella temía por su vida.

"Hay decenas de testigos que dan cuenta del grave contexto de violencia en el cual vivía Julia Chuñil, incluyendo amenazas directas proferidas por uno de sus hijos", agregó Esquivel.