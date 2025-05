Fiscalía cerró investigación por Caso Sierra Bella: "No se reunieron los antecedentes suficientes" - Chilevisión

El Ministerio Público estaba investigando la comisión de un delito en la compra de la ex clínica Sierra Bella bajo la alcaldía de Santiago a cargo de Irací Hassler.

La tarde de este lunes, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, anunció que el Ministerio Público decidió "no perseverar" con la investigación sobre el Caso Sierra Bella.

El fiscal estaba a cargo de la indagación por la fallida compra de inmobiliario para la clínica Sierra Bella de parte del municipio de Santiago, en ese entonces a cargo de Irací Hassler (PC).

En ese contexto, la Fiscalía definió que no se reunieron los antecedentes para evidenciar la existencia de un delito.

“Con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, precisa el documento.

Noticia en desarrollo...