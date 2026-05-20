Familia de María Ercira había solicitado el cambio: Fiscal regional Marco Pastén asume la investigación

A más de dos años de la desaparición de la adulta mayor, la Fiscalía Nacional designó al persecutor regional metropolitano.

Este miércoles y atendiendo la solicitud de la familia de María Ercira Contreras, el Ministerio Público determinó que otra fiscalía se haga cargo de las nuevas indagatorias.

Cabe señalar que desde su desaparición de la adulta mayor, ocurrida el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas, en Limache, la indagatoria estuvo a cargo de la Fiscalía de Valparaíso.

Sin embargo, y a más de dos años de su desaparición y luego que su familia pidiera que otra fiscalía tomara la investigación, la Fiscalía Nacional designó al persecutor Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén.





La Tercera informó que la decisión fue adoptada por el fiscal nacional (s), Roberto Garrido Bedwell, quien emitió la resolución que establece que Pastén tendrá a su cargo la dirección de la investigación.

Además, se informó que Pastén designó un equipo de fiscales especializados en delitos graves y anunció la creación de una fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la PDI.

Tras esto, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia, señaló que el fiscal Pastén ya se puso en contacto con él. “Va a adoptar las decisiones operativas y jurisdiccionales que le parezcan razonables de acuerdo al avance de esa investigación y a la reorganización de los equipos”.

El abogado también manifestó que la familia de María Ercira recibe esta notificación agradecida y a su vez con muchas esperanzas de un resultado favorable.