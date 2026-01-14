“Están siendo falsamente acusadas”: Familia de Julia Chuñil condena detención y acusa “grave montaje” - Chilevisión

Mediante un comunicado compartido por la nieta de Julia Chuñil, la familia de la dirigenta mapuche señaló que las "imputaciones no tienen sustento real y que se basan en pruebas falsas".

La nieta de Julia Chuñil, Lyssette Sánchez, compartió esta tarde un comunicado donde se condenó el operativo desarrollado esta madrugada donde fueron detenidos los tres hijos y un exyerno de la dirigenta mapuche.

Mediante un texto que divulgado en Instagram y firmado por la "familia y allegados de Julia Chuñil Catricura", manifestaron "indignación y profunda rabia" por la detención de Pablo San Martín, Javier Troncoso, Jeannette Troncoso y Bermar Bastias.

“Se produjo un allanamiento y detención violenta en contra de la familia de Julia Chuñil Catricura, en lo que denunciamos como un nuevo y grave montaje de criminalización”, parte el comunicado.

Afirmando que el operativo fue "ejecutado con armas, fuerza desmedida y un amplio contingente policial", añadieron que el procedimiento fue "totalmente desproporcionado, vulnerando derechos fundamentales y generando un profundo daño físico y emocional a la familia".

Familia de Julia Chuñil acusa "montaje y criminalización"

"Las personas detenidas están siendo falsamente acusadas de robos violentos y asesinato, imputaciones que no tienen sustento real y que se basan en pruebas falsas, declaraciones contradictorias y testigos protegidos cuyas versiones no coinciden", acusaron en el escrito.

“Denunciamos públicamente este nuevo acto de criminalización, racismo, hostigamiento y violencia institucional, que busca instalar culpabilidades inexistentes y desviar la atención sobre la lucha, la memoria y la exigencia de verdad y justicia en torno al caso". agrega el texto.

Finalmente, la familia de los tres detenidos exigió "libertad inmediata para los hijos de Julia Chuñil y su familia. El fin de los montajes judiciales y policiales, y respecto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes"

"Llamamos a la máxima difusión y a mantenerse atentos y solidarios frente a este grave hecho ¡Libertad para la familia de Julia Chuñil Catricura! Basta de montajes y criminalización", cerraron.

Vale recordar que, aunque hoy enfrentaron un control de detención, aún no se realiza la audiencia de formalización de cargos, por lo que todavía no se han hecho públicas las pruebas con las que Fiscalía cuenta para respaldar la detención y acusación de los 3 sujetos.