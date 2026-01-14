 “Están siendo falsamente acusadas”: Familia de Julia Chuñil condena detención y acusa “grave montaje” - Chilevisión
Minuto a minuto
Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos? Familia y amigos de joven parvularia la despiden y exigen justicia por su enigmático crimen Justicia amplía detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil: Formalización tiene nueva fecha ¿De qué delitos acusan a los hijos y exyerno de Julia Chuñil? Defensa pidió declarar ilegales las detenciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 15:13

“Están siendo falsamente acusadas”: Familia de Julia Chuñil condena detención y acusa “grave montaje”

Mediante un comunicado compartido por la nieta de Julia Chuñil, la familia de la dirigenta mapuche señaló que las "imputaciones no tienen sustento real y que se basan en pruebas falsas".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La nieta de Julia Chuñil, Lyssette Sánchez, compartió esta tarde un comunicado donde se condenó el operativo desarrollado esta madrugada donde fueron detenidos los tres hijos y un exyerno de la dirigenta mapuche.

Mediante un texto que divulgado en Instagram y firmado por la "familia y allegados de Julia Chuñil Catricura", manifestaron "indignación y profunda rabia" por la detención de Pablo San Martín, Javier Troncoso, Jeannette Troncoso y Bermar Bastias.

“Se produjo un allanamiento y detención violenta en contra de la familia de Julia Chuñil Catricura, en lo que denunciamos como un nuevo y grave montaje de criminalización”, parte el comunicado.

Afirmando que el operativo fue "ejecutado con armas, fuerza desmedida y un amplio contingente policial", añadieron que el procedimiento fue "totalmente desproporcionado, vulnerando derechos fundamentales y generando un profundo daño físico y emocional a la familia".

Familia de Julia Chuñil acusa "montaje y criminalización"

"Las personas detenidas están siendo falsamente acusadas de robos violentos y asesinato, imputaciones que no tienen sustento real y que se basan en pruebas falsas, declaraciones contradictorias y testigos protegidos cuyas versiones no coinciden", acusaron en el escrito.

“Denunciamos públicamente este nuevo acto de criminalización, racismo, hostigamiento y violencia institucional, que busca instalar culpabilidades inexistentes y desviar la atención sobre la lucha, la memoria y la exigencia de verdad y justicia en torno al caso". agrega el texto.

Finalmente, la familia de los tres detenidos exigió "libertad inmediata para los hijos de Julia Chuñil y su familia. El fin de los montajes judiciales y policiales, y respecto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes"

"Llamamos a la máxima difusión y a mantenerse atentos y solidarios frente a este grave hecho ¡Libertad para la familia de Julia Chuñil Catricura! Basta de montajes y criminalización", cerraron.

Vale recordar que, aunque hoy enfrentaron un control de detención, aún no se realiza la audiencia de formalización de cargos, por lo que todavía no se han hecho públicas las pruebas con las que Fiscalía cuenta para respaldar la detención y acusación de los 3 sujetos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026