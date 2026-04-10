Exclusivo | Revelan video clave de crimen de estudiante en Temuco

Chilevisión Noticias pudo acceder a un video donde se aprecia a un sujeto de interés en el asesinato de la joven de 20 años.

Este viernes, se informó que habría un detenido en el crimen de Francisca Millahual, joven de 20 años y estudiante de medicina veterinaria que fue encontrada muerta por su abuela en Temuco, La Araucanía.

Este viernes, se dio a conocer que las policías habrían dado con el paradero de una persona que estaría detenida por una posible vinculación con el caso.

Cabe señalar que el principal sujeto de interés es el tío de la joven, quien tiene 24 años y se encuentra inubicable. De hecho, en conversación con Contigo en la Mañana, su hermano le pidió que se contacte con la familia para poder saber qué pasó realmente.





Revelan video tras crimen de joven en Temuco

Chilevisión Noticias pudo acceder a un video donde se aprecia a un sujeto de interés, quien sería conocido del tío de la joven, quien es intensamente buscado por las policías.

¿Quién era la joven asesinada en Temuco?

Francisca Millahual Arriagada tenía 20 años y cursaba segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Santo Tomás de Temuco.

La universitaria vivía en la misma ciudad donde realizaba sus estudios.

La joven fue encontrada sin vida por su abuela en una vivienda familiar durante el martes.

Justamente esa misma residencia estaba al cuidado de ella y su tío, quien hasta ahora es el único sospechoso de crimen y no ha sido encontrado.

Al momento del hallazgo estaba en la cocina del domicilio envuelta en sábanas.

Según la información que se maneja hasta ahora, la noche anterior a su fallecimiento habría estado reunida con su tío, quien es hijo de la dueña de la casa donde mantuvo una reunión.