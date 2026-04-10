10/ 04/ 2026 09:07

Habría un detenido por presunta vinculación con el asesinato de joven estudiante de Temuco

Durante la investigación del asesinato de Francisca Millahual, joven estudiante de Temuco, surgió como sujeto de interés en este crimen el nombre de su tío. Según informó la Polícia de Investigaciones (PDI), durante las últimas horas, se habría dado con el paradero de una persona que estaría detenida por una posible vinculación con el caso. Aunque se ha comentado que se podría tratar de este familiar, la institución no ha confirmado la identidad del individuo.