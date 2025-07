EXCLUSIVO | Habla abuela de niña baleada en La Granja: "Apóyenme con lo que voy a hacer por Maylin" - Chilevisión

A una semana de la mortal balacera que terminó con la vida de una menor de 7 años y su padre de 38 años, Guillermina Castillo, abuela de la pequeña, habló por primera vez ante un medio de comunicación.

Guillermina Castillo, abuela de la niña que murió baleada con su padre en la comuna de La Granja, habló por primera vez y, en conversación con Reportajes de CHV Noticias manifestó su deseo de hacer justicia por sus familiares.

Los antecedentes preliminares del caso apuntan a las policías a barajar un posible ajuste de cuentas contra el hombre, quien tendría supuestos vínculos con la banda criminal Los Camellos.

Es en ese contexo que el funeral de la pequeña fue catalogado de alto riesgo, motivo por el que la familia reclama justicia: "¿Qué saca usted con matar a otra persona si a usted le matan? ¿Usted cree que yo voy a salir a matar a una persona porque hicieron esto con mi hijo y mi nieta?".

"No, no es cobrar justicia, no hagan más daño", planteó. "Si quieren ayudarme, que me ayuden con la justicia de Maily, que esto no quede impune, más que no quede impune, que me apoyen con lo que voy a hacer por ella", señaló.

Ante la pregunta sobre si su hijo estaba vinculado a una banda de tráfico de drogas, Guillermina contestó: "No, a lo mejor tenía amigos independientes, no sé, no los conozco, pero no involucren a mi familia en nada".

Así fue la mortal balacera ocurrida en La Granja

Al menos 20 disparos fueron los que recibió un auto marca Audi que cerca de la medianoche del pasado lunes se vio envuelto en un mortal ataque en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana.

Todo ocurrió en cuestión de segundos cuando una familia salía del domicilio ubicado en El Tabo con Américo Vespucio. De imprevisto, una cantidad indeterminada de sujetos llegó a la escena y percutó numerosos disparos.

De esos disparos tres dieron en una menor de 7 años, y uno hirió a un hombre de 38 años —identificado como el padre de la menor— en el tórax, lo que bastó para provocarle la muerte.

Tras el homicidio se verificó que las placas patentes tenían encargo por robo, pero eso deberá ser cotejado con las pericias al chasis y motor del vehículo envuelto en la mortal balacera.

