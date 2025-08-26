 Exbrigadier José Zara fue liberado de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato de Carlos Prats y esposa - Chilevisión
26/08/2025 08:29

Exbrigadier José Zara fue liberado de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato de Carlos Prats y esposa

El exagente de la DINA se retiró por una salida lateral del penal y fue recibido por familiares y amigos que lo trasladaron directamente hasta su domicilio en la comuna de Las Condes.

Publicado por CHV Noticias

La madrugada de este martes fue liberado del Penal Punta Peuco José Zara tras cumplir su condena por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. 

El exmiembro de la DINA cumplió 15 años de condena por el atentado explosivo ocurrido en Buenos Aires en 1974, en medio de la dictadura de Augusto Pinochet. 

A 36 años de ocurrido el crimen, José Zara fue condenado por la Corte Suprema en agosto de 2010, junto con el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (r) Pedro Espinoza.

A su salida el exbrigadier fue recibido por familiares y amigos quienes lo esperaban para trasladarlo a su domicilio en la comuna de Las Condes.

El exagente se retiró escondido por una salida lateral del penal, evitando contacto con los medios de comunicación presentes en el lugar. 

