Evacúan a ministra Ximena Lincolao del Centro Cultural GAM por aviso de bomba

Las actividades en el recinto se suspendieron de manera momentánea, mientras el GOPE realiza las diligencias correspondientes.

Una amenaza de bomba se reportó en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) este lunes, por lo que se debió realizar una evacuación preventiva.

Las actividades en el recinto se suspendieron de manera momentánea , mientras el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros investiga en el lugar.

Entre las personas afectadas estaba la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien debió abandonar el GAM.

Según consignó CHV Noticias y de acuerdo con lo que informó el equipo de la autoridad, la secretaria de Estado se encuentra bien.

Desvío de tránsito por diligencias de GOPE, tras evacuación del GAM por aviso de bomba

Transporte informó el desvío del tránsito en la Alameda por el procedimiento del GOPE al interior del GAM.

Los vehículos particulares que circulen hacia el poniente deberán tomar otra ruta por la avenida Eliodoro Yáñez, mientras que los buses por Puente Pío Nono.