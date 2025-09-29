Este audio “filtrado” de Jeannette Jara quejándose sobre el despliegue de su campaña no es real: fue creado con IA - Chilevisión

Herramientas de detección de clonación de voz con IA indican que el audio fue creado con inteligencia artificial, mientras que la publicación más antigua indica que es una falsificación creada con fines humorísticos.

Con más de 250 mil visualizaciones circula en redes sociales (1,2,3,4,5) un supuesto audio filtrado de una conversación que habría ocurrido entre la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y Dario Quiroga, uno de los integrantes de su comando.

En él se escucha, supuestamente, que la ex ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric se queja sobre el despliegue de su campaña electoral en redes sociales.

En el audio, Jara reclama haber tenido que inventar su experiencia como temporera, y cómo ha sido blanco de burlas en redes sociales por dichas declaraciones. Sumado a esto, la candidata menciona que la gente ya no cree en sus “frases bonitas”, sino que esperan que se ponga a bailar en sus mítines.

“Esa huevada (sic) que inventamos y yo ahí hablando como si supiera del campo. Si no tengo idea de guinda, frutilla, frambuesa o cualquier otra huevá (sic). ¿De dónde chucha (sic) se saca todo eso? Qué me importa a mí en qué trabajen ellos, teniendo que poner cara de experta, voz de humilde y quedando de huevona (sic) en público”, indica Jara en el supuesto audio.

Esto, sin embargo, se trata de información falsa. Herramientas de detección de clonación de voz con IA indican que el audio fue creado con inteligencia artificial, mientras que la publicación más antigua indica que es una falsificación creada con fines humorísticos. Además, desde el comando de Jeannette Jara desmintieron la veracidad del registro.

Supuesto audio filtrado de Jeannette Jara fue creado con inteligencia artificial

Para verificar la autenticidad del supuesto audio filtrado se introdujo la grabación a Hiya, una herramienta para la detección de clonación de voz con IA, la que arrojó que el registro probablemente fue generado por medio de herramientas con inteligencia artificial.

El análisis arrojado por la aplicación indica que existen probabilidades cercanas al 50% de que el audio haya sido generado con inteligencia artificial, con varios puntos del mismo alcanzando picos de un 90% de probabilidades de que este haya sido falsificado.

Por otro lado, se realizó una búsqueda inversa por medio de la herramienta Google Lens, la que nos redirigió a una publicación realizada por el usuario @pierkarlezinadietv en la red social TikTok el día 23 de septiembre, donde indica que el audio fue generado por otro usuario por medio de IA, al igual que etiquetó el contenido como Generado con IA.

“Lo mejor que he visto hoy!!!!!! creado con IA…. una obra maestra!!!! créditos @ordenpatrialibertad”, indica la descripción de la publicación. Cabe mencionar que, al hacer revisión del perfil etiquetado, no se encontró evidencia del video original, lo que podría indicar que este fue eliminado.

Otros usuarios que han republicado el supuesto audio filtrado tanto en la misma red social como en otras (1,2) también han etiquetado el contenido como generado con IA, además de catalogarlo como videos parodia o hechos con fines humorísticos, utilizando hashtags como “humor”, “humortiktok” y “chiste”.

“El vídeo más entretenido hoy – Jeanette Jara “Caso Audios” (Generado con AI Humor – No sé quién es su autor)”, indica otra de las publicaciones en la red social TikTok.

Además, se realizó una búsqueda avanzada por medio de Google, utilizando palabras claves como “Jeannette Jara”, “filtración” o “audio” (1,2), pero no se encontró registro en prensa de la supuesta filtración de la grabación vista en redes sociales, solo entradas relacionadas a otro audio sobre una campaña contra la candidata.

Desde Mala Espina se consultó al comando de Jeannette Jara sobre la veracidad del audio, e indicaron que la grabación es falsa, y que esta forma parte de una estrategia “conocida y reiterada”, la cual es impulsada por cuentas anónimas y redes de desinformación ligadas a sectores de ultraderecha.

“La desinformación es una amenaza real para nuestra democracia y todos debemos estar alertas y actuar con responsabilidad. Nuestro compromiso es con una política transparente y con una ciudadanía informada, no con el juego sucio de las noticias falsas”, explicaron desde el comando de la candidata oficialista.

Por lo tanto, catalogamos como falso el supuesto audio filtrado de Jeannette Jara quejándose sobre el despliegue de su campaña en redes. El audio fue creado con IA, algo que se corrobora con publicaciones que indican que son videos de humor hechos con IA. Además, desde el comando de la candidata indicaron que el audio es falso.