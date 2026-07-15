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Estas son las comunas que más se inundan en Santiago: Cuadrillas realizan trabajos preventivos previo al sistema frontal

Se refuerzan los trabajos en calles, canales y sectores que históricamente han quedado bajo el agua.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Siete de cada diez habitantes del Gran Santiago viven en sectores con alto riesgo de inundación.

Ante la llegada del sistema frontal, vecinos de comunas como San Joaquín, San Miguel, Maipú y Pudahuel se preparan para evitar nuevas emergencias.

En tanto, las cuadrillas refuerzan los trabajos en calles, canales y sectores que históricamente han quedado bajo el agua.

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