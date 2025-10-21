 “Está afectada”: Mamá de niño que iba en furgón escolar relató fatal accidente en Recoleta - Chilevisión
21/10/2025 17:47

La mamá de una de las menores que viajaba en el vehículo afectado entregó su relato sobre lo que vivió la niña y detalló su estado de salud tras el accidente.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La madre de una de las niñas que iba a bordo del furgón escolar que fue chocado por delincuentes entregó su testimonio, a un día del fatal accidente que dejó a menor fallecido

“Una sensación que no se la doy a nadie, horrible”, declaró en conversación con CHV Noticias.

También aprovechó de lanzar una crítica sobre el actuar de los sujetos que provocaron el choque con el vehículo escolar.

“Inexplicable que pasen cosas así todavía a estas alturas, sabiendo que los delincuentes tenían antecedentes. Se pudo evitar totalmente si estuvieran presos”, comentó. 

Sobre el estado de salud de la pequeña, señaló que se encuentra en buenas condiciones, pero afligida por lo ocurrido. 

“Es poco lo que recuerda del golpe, no es mucho lo que habla del accidente. Está tranquila, pero igual está afectada”, expuso. 

Fatal choque de furgón escolar

La tarde del lunes se registró la colisión de un vehículo, que era conducido por dos delincuentes, con un furgón.

El vehículo escolar llevaba que llevaba a más de una decena de niños a bordo y producto de la colisión, un niño de 10 años resultó fallecido. 

Este martes se dieron a conocer las identidades de los sujetos que chocaron al furgón escolar, esto luego de protagonizar una persecución tras asaltar a una mujer. 

