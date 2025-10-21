Habla hijo del conductor de furgón escolar en tragedia de Recoleta: “Lo que más pedía él era la salud del niño” - Chilevisión

En el vehículo de transporte viajaban ocho personas: Dos adultos, conductor y asistente, y seis estudiantes, donde los mayores de edad se encuentran internados con graves lesiones.

Conmoción y mucha pena existe por la muerte de un menor de edad luego que el furgón escolar en el que viajaba se volcara tras un choque con un auto que era conducido por delincuentes que huían tras un delito.

En el vehículo de transporte escolar viajaban ocho personas: Dos adultos, conductor y asistente, y seis estudiantes, donde los mayores de edad se encuentran internados con graves lesiones.

De hecho, Carlos Muñoz, hijo de Pedro Muñoz, el conductor del furgón, dio a conocer el estado del hombre que lleva más de 40 años dedicado al rubro de transporte escolar. "Preliminarmente, mi papá está con fractura en su columna. Tiene una fractura cerebral también".

El hombre agregó que lo que más le angustiaba a su progenitor era la situación del niño fallecido: "Lo que más pedía él era la salud del niño que falleció. Quedó muy mal mi padre".

Mientras que su hermana también está hospitalizada, ella sufrió una fractura en su pierna derecha.