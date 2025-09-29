 Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio - Chilevisión
29/09/2025 10:53

Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio

Según confirmó la congresista, su marido fue abordado por un grupo de desconocidos cuando se dirigía a recogerla al terminal aéreo tras llegar de la región de Atacama.

Publicado por CHV Noticias

El esposo de la senadora Yasna Provoste (DC) sufrió una encerrona cuando se dirigía al aeropuerto de Santiago a buscar a la parlamentaria durante la noche del domingo.

Según confirmó la misma congresista, su marido, Mauricio Olagnier Tijero, fue abordado e intimidado por un grupo de desconocidos, sin embargo, se encuentra en buen estado.

De acuerdo a lo señalado por La Tercera, los sujetos lo obligaron a descender del vehículo, lo golpearon y le quitaron su anillo de matrimonio, su teléfono y el automóvil en el que se trasladaba.

Yasna Provoste y el robo a su esposo

Según relató la parlamentaria mediante un comunicado, su esposo “se encuentra bien. Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama”.

“Ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como éste y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”, agregó.

“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, cerró.

