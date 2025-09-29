Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio - Chilevisión

Según confirmó la congresista, su marido fue abordado por un grupo de desconocidos cuando se dirigía a recogerla al terminal aéreo tras llegar de la región de Atacama.

El esposo de la senadora Yasna Provoste (DC) sufrió una encerrona cuando se dirigía al aeropuerto de Santiago a buscar a la parlamentaria durante la noche del domingo.

Según confirmó la misma congresista, su marido, Mauricio Olagnier Tijero, fue abordado e intimidado por un grupo de desconocidos, sin embargo, se encuentra en buen estado.

De acuerdo a lo señalado por La Tercera, los sujetos lo obligaron a descender del vehículo, lo golpearon y le quitaron su anillo de matrimonio, su teléfono y el automóvil en el que se trasladaba.

Yasna Provoste y el robo a su esposo

Según relató la parlamentaria mediante un comunicado, su esposo “se encuentra bien. Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama”.

“Ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como éste y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”, agregó.

“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, cerró.