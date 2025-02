“Es un psicópata”: Vecinas de Independencia atemorizadas por taxista que las graba y espía - Chilevisión

Tamara, una de las víctimas, conversó con el programa "Contigo En Directo", y afirmó que "quedó con un trauma" tras sorprender al sujeto en la madrugada.

Un grupo de mujeres del sector Vivaceta en la comuna de Independencia, realizaron una denuncia por un hombre que se asoma en las casas para observarlas e incluso tomar fotografías.

Tamara, una de las víctimas, conversó con el programa "Contigo En Directo", y afirmó que "quedó con un trauma" y actualmente no se está quedando en su casa por el temor que el sujeto genera.

"Tengo su cara grabada, yo lo veo el día jueves 6 de febrero, a las 3:30 de la mañana... Ese día me desvelé y veo al tipo encaramado en las protecciones de la ventana. Ahí recordé que lo había visto el día anterior también que incluso me habló y dijo que estaba orinando", contó.

En su relato, recordó que "otras personas lo habían visto días anteriores, incluso hay víctimas en el año 2022 y relatos de hace ocho años, donde esta persona no solo graba y saca fotos, sino que también se hace tocaciones sexuales afuera de las casas".

Vecinas realizaron denuncias en Carabineros y PDI

Tamara contó que las víctimas están asesoría municipal, donde ella hizo la denuncia en Carabineros y luego en delitos sexuales de la PDI, donde se envió toda la información que se recopiló por redes sociales.

"La última vez que lo vimos por acá fue el jueves 30 de enero, y debido a la difusión de la denuncia, yo creo que por acá no va a a volver a aparecer, pero sí en otros sectores, porque el tipo es un psicópata", agregó.

"Su ex señora me contactó por redes sociales, porque he viralizado su foto, su edad, patente del auto, y ella me solicitó cuidado con los niños, porque tiene dos hijos con esta persona, y eso le afecta, aunque me dijo que ya no tiene contacto con él, ya que dejó de llamar y contactar a los niños".

Por último, la denunciante afirmó que aún no hay orden de detención porque PDI está realizando las primeras diligencias, por lo que el sujetó está libre y lo más probable que trabajando en el taxi.

