Es falsa la portada de El Observador de Uruguay sobre el patrimonio de Jeannette Jara - Chilevisión

En redes sociales se ha compartido una supuesta portada del medio El Observador, cuyo titular dice que Jeannette Jara, tendría una “fortuna de 4.000 millones de pesos”. El trabajo de Alianza Comprueba identificó que esto es falso.

Usuarios en redes sociales han compartido más de 7.100 veces una supuesta portada del medio uruguayo El Observador, fechada en 2024, cuyo titular dice que la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, tendría una “fortuna de 4.000 millones de pesos” (4.120.000 dólares). Sin embargo, la imagen presenta inconsistencias y el periódico confirmó a la AFP que no publicó esa tapa. Además, el patrimonio de Jara es de unos 370 millones de pesos (381.000 dólares), según datos oficiales.

“ESCÁNDALO MILLONARIO: La fortuna de Janet Jara asciende a 4.000 millones”, señala la supuesta portada de El Observador compartida en Instagram, Facebook, Threads, X y TikTok con una fotografía de Jeannette Jara.

Captura de pantalla hecha el 18 de agosto de 2025 de una publicación en X

La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara, del Partido Comunista, triunfó en las elecciones primarias de 2025, y enfrentará a otros siete postulantes en los comicios generales.

Falsa portada

Una búsqueda en Google, en el sitio web de El Observador y en sus redes sociales (1, 2, 3, 4) del supuesto titular “La fortuna de Janet Jara asciende a 4 millones” no arrojó resultados.

Si se amplía la foto viral con la herramienta Lupa de InVid-WeVerify* se puede identificar que en el encabezado de la imagen aparece la fecha “lunes 22 de abrú de 2024”.

Captura de pantalla hecha el 20 de agosto de 2025 de una entrada en X usando la lupa de la herramienta de InVID-WeVerify

Una revisión en el archivador Wayback Machine de El Observador por la fecha 22 de abril de 2024 no contiene noticias sobre Jara.

Una búsqueda en el portal de El Observador – al cual se accede por suscripción- con las palabras clave “Jeannette Jara” mostró que en 2024 no hubo publicaciones sobre ella. De hecho, la última nota que se encuentra vinculada a Jara, antes de 2025, está fechada el 30 de abril de 2023 y se titula: “Jeannette Jara, la ministra comunista madrina de la ley de las 40 horas semanales de trabajo”.

En 2025 solo se hallaron dos notas, ambas vinculadas a su triunfo en las elecciones primarias (1, 2). Ninguna de esos artículos menciona datos de su patrimonio.

En 2023, el periódico dejó de vender su edición impresa para convertirse en un diario enteramente digital. Sin embargo, hasta 2025 siguió ofreciendo una versión en formato PDF de las noticias diarias, confirmó a AFP Factual Ignacio Chans, jefe de audiencias de El Observador, al tiempo que desmintió que la portada viral correspondiera al medio: “Esa tapa nunca existió”.

Además, el profesional detalló inconsistencias gráficas. El logo no corresponde al que tenía el periódico en 2024, la ubicación de la fecha no es la correcta, y el estilo del titular, con un encabezado rojo, tampoco responde a las prácticas de la época: “el título a cinco columnas y a tres líneas no se usaba nunca”, explicó Chans.

“Nunca haríamos una tapa sobre un tema chileno con ese tamaño en definitiva, ni siquiera una elección presidencial porque no cubrimos Chile más que dentro de la información internacional”, concluyó.

AFP accedió – a través de Chans – a la primera plana de la edición en formato PDF del 22 de abril de 2024 y corroboró que la portada viral es distinta.

En efecto, al hacer una comparación se ven inconsistencias gráficas, como por ejemplo: la letra “O” del logo del periódico tiene una grafía distinta, la fecha correcta se ubica arriba del logo, y el nombre de la candidata chilena está mal escrito. Lo correcto es Jeannette Jara, no “Janet”.

Comparación hecha el 21 de agosto de 2025 entre una portada de El Observador (I) y la imagen viral en X

El patrimonio de Jara

Una revisión en el sitio web de Info Probidad, donde se puede acceder a las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios públicos en Chile, arrojó las últimas realizadas por Jara en 2024 y 2025.

Según ambas declaraciones, la candidata presidencial posee cuatro bienes inmuebles cuyo avalúo fiscal total es de 349.241.912 pesos (359.705 dólares) y un vehículo de 11.516.340 pesos (11.861 dólares).



También declaró que tiene una libreta de ahorro de 2.355.949 pesos (2.426 dólares) y una cuenta de plan de ahorro de 1.454.357 pesos (1.497 dólares). Asimismo, registró dos depósitos a plazo endosable por un valor de 4.277.206 pesos (4.405 dólares) y 1.175.772 pesos (1.211 dólares), respectivamente.

En total declaró un patrimonio de unos 370.021.536 pesos (381.107 dólares, al cambio del 21 de agosto).

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

*Una vez instalada la extensión InVid-WeVerify en el navegador Chrome, se hace clic derecho sobre la imagen y el menú que se despliega ofrece lanzar una búsqueda de la misma en varios navegadores.