“Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno - Chilevisión

El padre del exfuncionario agredido reveló un correo enviado por uno de los presuntos agresores en el que le pidió disculpas después de años y le hizo una particular solicitud.

Consternación ha causado los registros que respaldan una denuncia de torturas sufridas por un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno entre 2018 y 2020. Por el caso fueron detenidos cuatro sujetos sindicados como autores de las agresiones.

En ese contexto, un nuevo antecedente fue revelado a Contigo en la Mañana por el padre de la víctima: Se trata de un correo electrónico enviado por uno de los presuntos autores, solicitando a la víctima que declarara a favor suyo en un sumario de la institución.

En el mensaje, el sujeto ofrece sus “sinceras disculpas” a la víctima, y le solicita que envíe un “un correo o documento firmado”, indicando que no tuvo problemas personales con los implicados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La petición de uno de los agresores

En el extenso texto, uno los actuales detenidos por el caso partió diciendo: “Me tomé la patudez de escribirte después de tanto tiempo y créeme que no es fácil hacerlo, pero lo hago con la mayor honestidad posible”.

“Estamos pasando por una situación muy complicada, Rodrigo Reyes, Jonathan y yo enfrentamos una orden de destitución a raíz de denuncias realizadas por ...”, continuó.

En esa línea, explicó que esta persona “pidió activar un sumario de cuando te fuiste y lo desvió a que nosotros hicimos muchas cosas y él nada, entregó un par de fotos y videos como medios de prueba”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras explicar esta situación, continuó pidiendo “disculpas sinceras” y explicó que “hoy, por las vueltas de la vida, eres la única persona que realmente puede ayudarnos a aclarar los hechos desde tu perspectiva”.

Tras esto solicitó: “Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado, donde indiques que no tuviste problemas personales con nosotros tres y que si bien hubo bromas o dinámicas en la oficina que pudieron haber sido exageradas, nunca se actuó con dolo o con la intención de dañarte, nos ayudarías enormemente en nuestra defensa”.

Revisa el momento completo