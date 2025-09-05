 “Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno - Chilevisión
05/09/2025 18:10

“Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno

El padre del exfuncionario agredido reveló un correo enviado por uno de los presuntos agresores en el que le pidió disculpas después de años y le hizo una particular solicitud.

Publicado por CHV Noticias

Consternación ha causado los registros que respaldan una denuncia de torturas sufridas por un exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno entre 2018 y 2020. Por el caso fueron detenidos cuatro sujetos sindicados como autores de las agresiones.

En ese contexto, un nuevo antecedente fue revelado a Contigo en la Mañana por el padre de la víctima: Se trata de un correo electrónico enviado por uno de los presuntos autores, solicitando a la víctima que declarara a favor suyo en un sumario de la institución.

En el mensaje, el sujeto ofrece sus “sinceras disculpas” a la víctima, y le solicita que envíe un “un correo o documento firmado”, indicando que no tuvo problemas personales con los implicados.

La petición de uno de los agresores

En el extenso texto, uno los actuales detenidos por el caso partió diciendo: “Me tomé la patudez de escribirte después de tanto tiempo y créeme que no es fácil hacerlo, pero lo hago con la mayor honestidad posible”.

“Estamos pasando por una situación muy complicada, Rodrigo Reyes, Jonathan y yo enfrentamos una orden de destitución a raíz de denuncias realizadas por ...”, continuó.

En esa línea, explicó que esta persona “pidió activar un sumario de cuando te fuiste y lo desvió a que nosotros hicimos muchas cosas y él nada, entregó un par de fotos y videos como medios de prueba”.

Tras explicar esta situación, continuó pidiendo “disculpas sinceras” y explicó que “hoy, por las vueltas de la vida, eres la única persona que realmente puede ayudarnos a aclarar los hechos desde tu perspectiva”.

Tras esto solicitó: “Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado, donde indiques que no tuviste problemas personales con nosotros tres y que si bien hubo bromas o dinámicas en la oficina que pudieron haber sido exageradas, nunca se actuó con dolo o con la intención de dañarte, nos ayudarías enormemente en nuestra defensa”.

Revisa el momento completo

Publicidad

