Equipo de rescate subacuático intervino: La razón por la que demoró el rescate del auto en el Canal San Carlos - Chilevisión

Durante esta jornada se llevó a cabo un amplio operativo para rescatar un auto que cayó al Canal San Carlos en la comuna de La Florida.

El vehículo terminó en el caudal luego de que la mujer que iba al interior perdiera el control cayendo directo al agua junto a su acompañante.

Según informó Carabineros, la conductora conducía bajo la influencia del alcohol y no presentó licencia de conducir, por lo que se presume que haya estado aprendiendo a manejar.

Amplio operativo de rescate

Debido a la complejidad para poder sacar el auto del canal, tuvieron que intervenir distintos equipos de emergencia.

El trabajo fue liderado por el Grupo Especializado en Rescate Subacuático (GERSA) de Bomberos, quienes estuvieron maniobrando durante varias horas para poder rescatar el auto.

Según detallaron desde la institución al matinal Contigo en la Mañana, la labores no se pudieron lograr durante la noche, por lo que hubo que esperar que baje el caudal y retomar el trabajo esta mañana.

“Por las condiciones propias de la noche y que el torrente estaba más alto, vigilamos el vehículo y dejamos gente de seguridad ciudadana para que pudiera cuidarlo”, señalaron.

Para sacar el vehículo del canal se instaló una línea de seguridad con el fin de cuidar la integridad de quienes podrían ser arrastrados por el canal mientras realizan la maniobra de rescate

En concreto, la maniobra que se buscaba era poder enganchar el vehículo para posteriormente sacarlo con ayuda de una grúa.

La dificultad es que debido las características del canal, el vehículo quedó empantanado debido a que no hay concreto en el suelo, por lo que el rescate se extendió hasta pasado el mediodía.