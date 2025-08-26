 Equipo de rescate subacuático intervino: La razón por la que demoró el rescate del auto en el Canal San Carlos - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/08/2025 12:39

Equipo de rescate subacuático intervino: La razón por la que demoró el rescate del auto en el Canal San Carlos

El vehículo cayó durante la noche al canal y no pudo ser sacado hasta el mediodía debido a las condiciones del caudal. Un equipo especializado de Bomberos tuvo que intervenir en la emergencia.

Publicado por CHV Noticias

Durante esta jornada se llevó a cabo un amplio operativo para rescatar un auto que cayó al Canal San Carlos en la comuna de La Florida. 

El vehículo terminó en el caudal luego de que la mujer que iba al interior perdiera el control cayendo directo al agua junto a su acompañante. 

Según informó Carabineros, la conductora conducía bajo la influencia del alcohol y no presentó licencia de conducir, por lo que se presume que haya estado aprendiendo a manejar.

Amplio operativo de rescate

Debido a la complejidad para poder sacar el auto del canal, tuvieron que intervenir distintos equipos de emergencia. 

El trabajo fue liderado por el Grupo Especializado en Rescate Subacuático (GERSA) de Bomberos, quienes estuvieron maniobrando durante varias horas para poder rescatar el auto. 

Según detallaron desde la institución al matinal Contigo en la Mañana, la labores no se pudieron lograr durante la noche, por lo que hubo que esperar que baje el caudal y retomar el trabajo esta mañana. 

“Por las condiciones propias de la noche y que el torrente estaba más alto, vigilamos el vehículo y dejamos gente de seguridad ciudadana para que pudiera cuidarlo”, señalaron. 

Para sacar el vehículo del canal se instaló una línea de seguridad con el fin de cuidar la integridad de quienes podrían ser arrastrados por el canal mientras realizan la maniobra de rescate

En concreto, la maniobra que se buscaba era poder enganchar el vehículo para posteriormente sacarlo con ayuda de una grúa

La dificultad es que debido las características del canal, el vehículo quedó empantanado debido a que no hay concreto en el suelo, por lo que el rescate se extendió hasta pasado el mediodía. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025

Hallan restos humanos en megaoperativo en Los Andes: Serían de hombre desaparecido hace 2 años

Durante el procedimiento se concretó también la detención de 22 miembros de una banda asociada al narcotráfico, además de la incautación de un arsenal de guerra.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025
Publicidad