“Entró a operación”: Papá actualizó estado de salud de su hijo héroe que salvó a su mamá y hermanas - Chilevisión

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, Eduardo Mercado relató cómo se encuentra el pequeño y también su esposa, quienes permanecen internados en el Hospital Regional de Concepción.

Eduardo Mercado, padre de Martín, actualizó el estado de salud del niño héroe de 10 años que sufrió graves quemaduras mientras guíaba a su madre y a sus hermanas a escapar de un incendio forestal en Penco.

En conversación con Contigo en la Mañana, relató que ambos se encuentran internados en el Hospital Regional de Concepción, donde su hijo permanece conectado a ventilación mecánica.

"Martín entró a una operación súper importante para tratar las quemaduras y evitar cualquier tipo de infección".

Según dijo, entró al recinto con un 46% de su cuerpo quemado; gracias a las curaciones, ahora el número bajó al 30%.

"Él está en estos minutos en un procedimiento donde le hacen curaciones en sus heridas y se mantiene sedado, entubado, más que nada por el tema de los procedimientos dolorosos que le hacen", detalló Eduardo.

Así fue el heroico escape de las llamas

Si bien el padre de Martín contó que no ha podido conversar con el pequeño, puesto que se mantiene inconsciente, sí ha podido hablar con su esposa.

"He intentado tranquilizarla un poco, más que nada darle paz y aliento para que siga luchando y pueda salir adelante".

"Los médicos, lo que dicen, es que los mantienen estables y que se va viendo día a día de acuerdo a las curaciones que van teniendo... se va viendo cada día la herida si tiene avance positivo", explicó.

Eduardo también relató que la mujer recordó parte de lo que vivió en la emergencia. "Me cuenta que se vieron atrapados por las llamas, porque explotaban los neumáticos de los autos, las casas, los cilindros de gas".

En su testimonio, la mujer dijo que entraron a un vehículo para resguardarse, momento en que llegaron voluntarios de Bomberos. "Le dicen 'te vamos a ayudar así que pásame una guagua', y le dice a otro bombero 'llévame tú a la otra guagua' y bajan ellos".

"Mi esposa, más atrás con Martín y una vecina, siguiendo el paso a los bomberos donde, por el humo y viento, se le pierden. Mi esposa dice 'yo no los vi más, se me perdieron'. Ella llegó caminando al hospital y ahí se encuentra con las mellizas".