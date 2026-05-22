ENTREVISTA | Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la Fech: “Los recortes significan un retroceso y un peligro”

La estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica conversó con el periodista Sebastián Leyton sobre el futuro de la organización, la izquierda y también de la gestión del presidente Kast.

Laura Mlynarz conversó con CHV Noticias tras su reciente elección como nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), luego de obtener el 60,6% de las preferencias.

En el proceso participaron más de 18 mil estudiantes, registrando un 49,1% de participación según el Tricel, la mayor convocatoria estudiantil desde 2011.

La estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, de 21 años, abordó los desafíos de la organización estudiantil, las prioridades de su gestión y de la rearticulación de la izquierda, esta vez, como oposición.

También, se refirió a los primeros tres meses de administración del presidente José Antonio Kast y, en concreto, de la ministra de Educación, María Paz Arzola, a quien criticó por la propuesta de recortes en la cartera y por el proyecto Escuelas Protegidas.