Encuesta Criteria: 43% considera incorrecto el manejo del Gobierno de la “emergencia”

Además, el mandatario alcanzó un 42% de aprobación, un punto menos que en la medición anterior.

Este domingo se dieron a conocer nuevos resultados de la Encuesta Criteria, donde la aprobación del presidente José Antonio Kast registró una caída por segunda semana consecutiva.

El mandatario alcanzó un 42%, un punto menos que en la medición anterior. Cabe señalar que a mediados de marzo, cuando asumió en La Moneda, José Antonio Kast aparecía con un 46% de aprobación.

Mientras que la desaprobación también disminuyó un punto, situándose en 46%.





43% considera incorrecto el manejo de la “emergencia”

En relación con la situación de “emergencia” que según personeros de gobierno atraviesa el país, un 38% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, un punto menos que en la medición previa.

Sin embargo, un 43% evalúa que el enfoque es incorrecto, manteniéndose sin variación respecto de la medición anterior.