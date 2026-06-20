VIDEO | Cae banda tras robo de camión con millonario cargamento en Maipú

Los antisociales intimidaron al conductor con armas de fuego en la comuna de Maipú y luego huyeron a Cerrillos.

Carabineros logró la detención de dos personas vinculadas a una banda que robó un camión con artículos electrónicos, avaluado en $115 millones de pesos. El hallazgo se logró en menos de una hora tras ocurrido los hechos.

El hecho ocurrió en la Autopista del Sol con en el enlace a la Autopista Américo Vespucio , comuna de Maipú.

Según la información policial, los antisociales detuvieron al conductor y lo intimidador con armas de fuego para luego trasladarse hasta Cerrillos, donde desvalijaron la carga.