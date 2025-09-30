Encontró mensajes de terceros y enloqueció: Sujeto estranguló a su pareja embarazada en Arica tras revisar su teléfono - Chilevisión

Según dio a conocer la Fiscalía, todo habría ocurrido durante la mañana del pasado domingo 28 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio junto a su pareja.

Un hombre, acusado de agredir a su pareja embarazada, quedó en prisión preventiva luego de la audiencia de formalización llevada a cabo en el Juzgado de Garantía de Arica.

El magistrado Rodrigo Urrutia Molina ordenó el ingreso de J.E.A.B. al Complejo Penitenciario de Acha por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, informó Radio Bío Bío.

Según dio a conocer la Fiscalía, todo habría ocurrido durante la mañana del pasado domingo 28 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio junto a su pareja.

Ahí, el imputado revisó el celular de la víctima, donde encontró mensajes de terceros que le preguntaban por el estado de su gestación.

Imputado agredió a su pareja embarazada

Se indicó por parte del ente persecutor que tras romper objetos de la habitación, el hombre empujó a la víctima contra una pared, le apretó el cuello y le provocó un golpe en el vientre al empujarla contra el respaldo de la cama.

A consecuencia de la agresión, la mujer resultó con hematomas en los brazos, zona cervical anterior y contusión en abdomen.

Cabe señalar que el imputado estaba con prohibición de acercarse a su expareja, sin embargo, no respetó e infringió la medida cautelar, la cual se había dictado el 28 de junio pasado.