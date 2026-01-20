EN VIVO | Sigue acá la presentación del gabinete de José Antonio Kast - Chilevisión

El presidente electo se prepara para dar a conocer los nombres de los 25 secretarios de Estado que con él asumirán el próximo 11 de marzo en el palacio de La Moneda.

Este martes el presidente electo José Antonio Kast realizará el anuncio de su gabinete.

En una ceremonia que se realizará desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) en Las Condes, se espera que entregue los nombres de los 25 secretarios de Estado que formarán parte de su gobierno.

Podrás ver la ceremonia completa a través de la transmisión en vivo de Chilevisión, además, puedes seguir las señalas online en el sitio web y a través de MiApp CHV.

Mira el anuncio del gabinete de José Antonio Kast: